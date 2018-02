Comissão depende de autoridade da 'chefe' das Forças Os integrantes da Comissão da Verdade esperam que Dilma Rousseff exerça sua autoridade para facilitar o andamento das investigações. Não é o depoimento da ex-guerrilheira e sobrevivente que faz falta. O grupo depende das ordens da mulher que comanda as Forças Armadas - que mantêm em segredo os arquivos da repressão - para avançar. O gentil ministro da Defesa, Celso Amorim, não diz que os documentos foram destruídos nem tem voz para obrigar os comandantes a abrir as portas do CISA, CIEx e Cenimar, centros que organizaram a repressão.