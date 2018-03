Comissão de Ética vai apurar caso Ideli

A Comissão de Ética da Presidência instaurou ontem procedimento para analisar a conduta da ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) no episódio da compra de 28 lanchas-patrulha. A comissão também pôs na berlinda outro interlocutor próximo da presidente Dilma Rousseff: o ministro Fernando Pimentel (Desenvolvimento), que terá de dar mais explicações sobre seus negócios de consultoria.

No fim do mês passado, o Estado revelou a existência de contrato para a compra das lanchas-patrulha em operação casada com uma doação eleitoral para Ideli, então candidata ao governo de Santa Catarina.

De acordo com o presidente da comissão, Sepúlveda Pertence, Ideli já se antecipou e deu explicações sobre o contrato. "Ela apresentou esclarecimentos voluntariamente. Recebi o memorial do seu advogado, ainda não li, o relator (Américo Lacombe, nomeado por Dilma em março) é que está examinando o caso."

Os conselheiros devem decidir depois dessa investigação prévia se abrem um processo de apuração ética contra Ideli, informou Pertence. A próxima reunião da comissão está marcada para 14 de maio.

Após a reunião, Pertence teve um rápido encontro a portas fechadas com um advogado de Ideli, que teria protestado contra os termos "acolher a representação" e "investigação" usados pela imprensa para noticiar o caso.

Pressionado, o conselheiro fez questão de diferenciar os termos. "O processo relativo à ministra Ideli está nessa fase preliminar, não acolhemos nada, nem começamos a investigar coisa nenhuma", afirmou Pertence. O advogado também conversou, a portas fechadas, com o conselheiro Fábio Coutinho.

Em nota, a assessoria de Ideli informou que a certidão do Tribunal de Contas da União "atesta que a ministra não consta como responsável em nenhum processo de fiscalização". "O presidente da Comissão de Ética, Sepúlveda Pertence, esclareceu no fim da tarde de hoje (ontem) que a ministra não é investigada, e que a análise sobre o acolhimento da representação só ocorrerá na próxima reunião".

Na semana passada, a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou convocação para a ministra falar sobre o episódio das lanchas.

Pimentel. A comissão também decidiu pedir mais informações a Fernando Pimentel, sobre os negócios de sua consultoria. "O ministro apresentou no prazo os esclarecimentos, mas o relator pediu informações complementares", disse Pertence.