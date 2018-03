Comissão arquiva denúncia contra ex-vice do BB A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou, em decisão unânime, processo que apurava "possível desvio ético" do ex-vice presidente do Banco do Brasil Allan Simões Toledo. O colegiado concluiu pela "inexistência de indícios suficientes" de conduta irregular do executivo, que dirigiu a área internacional do BB. A investigação teve início a partir de denúncia, em fevereiro passado, sobre depósitos que somaram R$ 953 mil na conta de Toledo, no ano de 2011.