Combater pobreza 'não é milagre', diz a presidente

Diante de uma plateia animada, aos gritos de "1, 2, 3, é Dilma outra vez", a presidente fez longo discurso, ontem, no 11º Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais. "Nunca prometo o que não faço, mas agora vou prometer uma coisa, Nós temos condição de fazer uma aceleração no processo de terras. E vamos dar terra de qualidade", disse ainda, em resposta, também, às comparações segundo as quais ela distribuiu muito menos terras do que seus antecessores Luiz Inácio Lula da Silva e FHC.

No discurso, sua lista de promessas incluiu 240 mil cisternas em 2014, valorização do professor e um kit rural para prefeitos, incluindo retroescavadeira, motoniveladora e caminhão pipa (que chamou de caminhão-caçamba). / RAFAEL MORAES MOURA E T. R.