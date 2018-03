'Com o Agnelo, não há quem possa', brindam petistas

Cerca de mil militantes e dirigentes de 14 partidos da base aliada pagaram R$ 50 para, entre fatias de picanha, defender o governador, alvo de pedidos de impeachment e abertura de CPIs por denúncias de corrupção. A churrascaria foi decorada com saudações do presidente da Câmara Distrital, Cabo Patrício (PT), com faixas de "parabéns companheiro".

"Que crise?", indagou José Dirceu, réu no processo do mensalão petista. "É denúncia vazia, desmoralizada, de um denunciante que voltou atrás", enfatizou. Os convidados retribuíram o apoio aos brados de "Dirceu, guerreiro, do povo brasileiro".

Para o aniversariante, os militantes apelaram para um famoso jingle do futebol: "A Copa do Mundo é nossa/ Com o Agnelo/ Não há quem possa!" Oradores se revezaram em discursos triunfalistas. Animado, Agnelo comparou-se ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, cujo governo foi alvo de denúncias e acusações. / V.M.