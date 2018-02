Com aval de evangélicos, pastor assume comissão e diz que votará temas polêmicos Com 11 votos favoráveis e um em branco, o pastor Marco Feliciano (PSC-SP) foi eleito ontem para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. A polêmica escolha do pastor, membro da Assembleia de Deus acusado de ser homofóbico e racista, contou com aval da maioria dos partidos, inclusive do PT, que historicamente comandava a comissão. A partir de agora, os evangélicos têm maioria no colegiado da Câmara.