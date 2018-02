Com alta rejeição, prefeito de Salvador evita aparecer Sem poder se candidatar a um novo mandato - já foi reeleito -, sem contar com um candidato de seu partido, o PP (que vai apoiar o candidato do PT, Nelson Pelegrino), e com alto índice de rejeição no eleitorado, o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, está evitando os holofotes. A atitude é contrária à da maioria dos gestores municipais que, candidatos à reeleição ou mentores de candidaturas, se esforça para aparecer ao máximo em anos eleitorais.