Com Aécio em queda, coordenador cobra mudanças na TV O ex-governador Alberto Goldman, coordenador da campanha do candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse nesta sexta-feira, 29, após a divulgação da pesquisa Datafolha que os tucanos terão de reavaliar a estratégia. “Éramos a mudança, hoje aparece uma competidora forte, então é hora de parar, analisar, mudar os programas do horário eleitoral para reforçar que somos a oposição e que somos os melhores para fazer as mudanças que o País precisa.”