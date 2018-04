Com 99,14% dos votos apurados, Coser é reeleito em Vitória

O prefeito de Vitória, Espírito Santo, João Coser (PT), foi reeleito com 65,01% dos 99,14% dos votos válidos apurados. Em segundo lugar ficou Luciano Rezende (PPS), com 31,79%. Em seguida ficaram Bernardo Teteco (PRTB), com 1,96%; Carlão (PSOL), com 1,10% e Avelar (PCO), com 0,15%. Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos A vitória já era esperada. Na última pesquisa Ibope, do dia 20, ele estava com 69% da preferência do eleitorado. Coser tem relação muito boa com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB) e, claro, com o presidente Lula, de seu partido. Obras do PAC é que não faltam em Vitória. "Quando cheguei aqui, 46% da população tinham esgoto. Daqui a dois anos vou ser o primeiro prefeito do País a ter conseguido levar o esgoto a 100% dos habitantes."