Com 79,96% das urnas apuradas, Coutinho é reeleito em PB

O atual prefeito de João Pessoa, na Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), foi reeleito com 74,10% dos votos com 79,96% das urnas apuradas. Em segundo lugar ficou João Gonçalves (PSDB), com 22,72%. Em seguida vieram Barreto (PTN), com 1,80%; Marcos Dias (PSOL), com 0,64%; Lourdes Sarmento, com 0,50% e Professor José Rodrigues (PHS), com 0,23%. O resultado não é surpresa, já que as últimas pesquisas mostravam Coutinho com mais de 70% das intenções de voto. Antes do anúncio do resultado, Coutinho havia dito que pegou a prefeitura sem recursos, o que era uma tradição na cidade. "Acabei com isso. Em 2004, investi R$ 18 milhões. Em 2007, R$ 97 milhões. Em 2008, vão ser R$ 120 milhões. Isso dá uma enorme visibilidade ao administrador".