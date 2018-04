Com 7% apurados, Kassab tem 64,7% e Marta, 35,2% Assim como indicou a pesquisa de boca-de-urna Ibope, o prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, lidera o início da apuração dos votos na capital paulista. Até as 17h45 já haviam sido apurados 7,03% dos votos, de um total de 8,198,282 milhões de eleitores. Kassab registrava 64,78% dos votos válidos, um total de 284,668 mil, contra 35,22% da candidata do PT, Marta Suplicy, com 154,771 mil votos válidos. Até esse horário, 2,82% dos eleitores haviam votado em branco; 5,33% anularam e a abstenção chegava a 16,94%. A pesquisa de boca-de-urna, encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e a TV Globo, indicava que ele seria reeleito com 60% dos votos válidos contra 40% de Marta. A pesquisa ouviu 6 mil eleitores, com margem de erro de 2 pontos porcentuais, e foi registrada sob o número 2363/08 na 1ª Zona Eleitoral.