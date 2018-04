Com 58% das urnas, 2º turno está indefinido em Salvador Com 58,78% das urnas apuradas, correspondentes a 1.025.389 votos, ainda não é possível saber quem irá ao segundo turno em Salvador. O candidato João Carneiro (PMDB) está com 30,42% (232.529 votos) dos votos válidos apurados; Walter Pinheiro (PT), está com 29,91% (228.609) e ACM Neto (DEM) atingiu 27,21%, correspondentes a 207.996 votos. Os dados foram divulgados pelo TSE às 18h33.