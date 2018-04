Com 52,6% de apuração, Gabeira vai mantendo 2º lugar no Rio

Com 52,64% dos votos apurados, o candidato Fernando Gabeira (PV) vai sustentando a segunda posição na corrida pelo segundo turno no Rio de Janeiro com 26,94% dos votos válidos (417.134 votos). O candidato Marcelo Crivella (PRB) obteve 279.156 votos, o que corresponde a 18,03% dos votos válidos. Na liderança, permanece Eduardo Paes (PMDB), com 31,76% dos votos válidos - 491.799 dos votos válidos. Os dados foram divulgados às 18h34 pelo TSE. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Gabeira e Crivella empatam em 2º lugar, diz boca-de-urna Confira as imagens da votação pelo Brasil Na pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada neste domingo, 5, Gabeira e Crivella apareciam tecnicamente empatados, com 23% e 20% dos votos válidos, respectivamente. A pesquisa, feita a pedido da TV Globo, também mostrou Paes na liderança com 33% dos votos.