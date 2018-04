Com 52,6% apurados, Gabeira se mantém em 2º no Rio Com 52,64% dos votos apurados, o candidato Fernando Gabeira (PV) vai sustentando a segunda posição, com 26,94% dos votos válidos (417.134 votos), com larga margem sobre o candidato Marcelo Crivella (PRB), que obteve 279.156 votos, correspondendo a 18,03% dos votos válidos. Na liderança, permanece Eduardo Paes (PMDB), com 31,76% dos votos válidos - 491.799 dos votos válidos. Os dados foram divulgados às 18h34 pelo TSE.