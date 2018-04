Com 47 prefeituras, PSB é o que mais elege em Pernambuco

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) foi o que mais elegeu prefeituras no Estado de Pernambuco. Das 184 prefeituras do Estado, o partido foi responsável por 47. Em segundo lugar ficou o Partido da República (PR), que arrebatou 30 prefeituras, seguido pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que elegeu 29. Veja Também: Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil O resultado no Estado de Pernambuco não refletiu na capital, Recife. O candidato João da Costa (PT) obteve 51,54% dos votos válidos (432.707), e com este resultado venceu a disputa pela Prefeitura já no primeiro turno, segundo balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O partido de João da Costa ficou em oitavo lugar na lista (com 8 prefeituras). Completando a lista dos cinco primeiros partidos de Pernambuco estão: DEM, com 19 prefeituras, e o PSDB, com 17. O PMN e o PPS foram os partidos com o menor número de prefeituras no Estado: um cada.