Com 17% das urnas apuradas, Kassab lidera disputa em SP

O candidato do DEM, Gilberto Kassab, mantém a liderança na corrida eleitoral em São Paulo,registrando 36,24%, com 17, 44% das urnas apuradas. Em seguida, está Marta Suplicy, do PT, com 27, 48% e Geraldo Alckmin, do PSDB, com 24 32%. O candidato do DEM disse que avalia com "muita alegria" o resultado da boca-de-urna de São Paulo. Agradeceu a população pelo carinho e cumprimentou a Justiça Eleitoral pelo "trabalho realizado". "Quero cumprimentar também a população", disse. Já os candidatos Marta Suplicy e Geraldo Alckmin aguardam em suas respectivas casas um resultado "mais consolidado" da eleição 2008 para comentar a disputa. Marta disse apenas que, caso seu adversário no segundo turno seja mesmo Gilberto Kassab, invistirá na comparação das administrações.