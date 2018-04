Com 132 prefeitos, PMDB é o partido que mais elegeu no Paraná

O PMDB elegeu 132 prefeitos no Paraná nestas eleições, tornando-se o partido que mais ganhou prefeituras no Estado. A capital Curitiba, no entanto, ficou com o PSDB - com mais de 62% dos votos, Beto Richa venceu com folga. Além de Curitiba, os candidatos tucanos se elegeram em outras 37 cidades, ficando em segundo lugar das legendas que mais levaram prefeituras no Estado. Veja Também: Beto Richa vence em Curitiba e se torna o 1.º prefeito eleito Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil Em terceiro lugar ficou o PP, com 37 cidades, seguido do PDT, com 36, e do PT, que venceu em 32 localidades. Entre os partidos que menos venceram ficou o PC do B e o PCB, com apenas uma prefeitura cada. Outras legendas, como o PSOL, PT do B e PSTU, não conseguiram ganhar em nenhuma cidade.