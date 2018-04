Coligação que apóia PT na Bahia recorre contra imagem de Lula

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu recurso da coligação "Salvador, Bahia, Brasil", que apóia o candidato Walter Pinheiro(PT), contra o uso da imagem do presidente Lula pelo prefeito e candidato à reeleição João Henrique, do PMDB. Veja Também: GEOGRAFIA DO VOTO: confira o desempenho dos partidos em TODO o País Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As principais promessas dos candidatos O recurso quer impedir uso da imagem em banners, cartazes, adesivos e placas, segundo site do TSE. A coligação alega que adversário tem por objetivo "ludibriar os eleitores, por meio de um ardiloso estratagema, com o inescondível propósito de induzi-los a erro, fazendo-os acreditar que o presidente Lula apóia João Henrique". Os candidatos vão se enfrentar no segundo turno das eleições.