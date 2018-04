Coligação de Marta é maioria na Câmara; Chalita é mais votado

A maior bancada da próxima legislatura da Câmara é da coligação Nova Atitude (PT, PCdoB, PRB, PSB), com 16 cadeiras, seguida da coligação DEM-PMDB-PR, com 14. PSDB-PHS conseguiram 13, o PV e o PTB ficaram com três cadeiras cada um, PP e PPS com duas, enquanto a coligação PRP-PSC e o PDT conseguiram uma cadeira cada. O vereador mais votado nesta eleição para a Câmara Municipal de São Paulo é ex-secretário estadual da Educação Gabriel Chalita (PSDB), 101.990 votos. O segundo colocado é o vereador Goulart (PMDB), com 90.022. O pagodeiro Netinho de Paula (PCdoB), ficou em terceiro, com 84.307 votos. Vereador digital: Assita às entrevistas com os candidatos A seguir a lista dos eleitos, por coligação: Nova Atitude (16 vagas) Netinho de Paula Senival Arselino Tatto Donato Francisco Chagas João Antônio Alfredinho Eliseu Gabriel Noemi Nonato Juliana Cardoso José Américo Italo Cardoso Zelão Jamil Murad Chico Macena Atílio Francisco DEM-PMDB-PR (14 vagas) Goulart Milton Leite Aurélio Miguel Antônio Carlos Rodrigues Jooji Hato Marta Costa Domingos Dissei Marco Aurélio Cunha Toninho Paiva Kamia Agnaldo Timóteo Carlos Apolinário Sandra Tadeu Marcos Cintra PSDB/PHS (13 vagas) Gabriel Chalita Mara Gabrilli Vereador Netinho Carlos Alberto Bezerra Jr. Adolfo Quintas Vereador Claudinho de Souza Juscelino Floriano Pesaro Gilson Barreto Souza Santos Ricardo Teixeira Dalton Silvano Gilberto Natalini PV (3 vagas) Tripoli Penna Abou Anni PTB (3 vagas) Celson Jatene Adilson Amadeu Paulo Frange PP (2 vagas) Missionário José Olímpio Wadih Mutran PPS (2 vagas) Cláudio Fonseca Dr. Milton Ferreira PRP-PSC (1 vaga) Marcelo Aguiar PDT (1 vaga) Cláudio Prato