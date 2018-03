Colegiado tem 22 membros

Os conselheiros podem, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, aprovar voto de desconfiança à diretoria ou a um dos diretores, quando entenderem que há contrariedade ao Estatuto Social da empresa. A segunda advertência do conselho resulta necessariamente no afastamento do diretor censurado ou, se for o caso, de toda a diretoria.

Cabe ao conselho, ainda, eleger seu presidente, aprovar seu regimento e acompanhar o processo de consulta pública da EBC para a renovação de sua composição.