CNBB aconselha eleitores a votar em candidatos que tenham 'ficha limpa' Em mensagem divulgada ontem, no encerramento da 50.ª Assembleia-Geral do episcopado, em Aparecida (SP), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aconselha aos eleitores atentarem para o currículo dos candidatos, "que têm de ter ficha limpa". O cardeal-arcebispo d. Raymundo Damasceno Assis recomendou a leitura de cartilha preparada pelo Conselho Nacional do Laicato Brasil, Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara e Pastorais Sociais sobre as eleições. O texto aconselha tomar cuidado com "a santidade de pau oco" - candidatos que dizem defender a vida, a família e a moral cristã, mas praticam o nepotismo. / JOSÉ MARIA MAYRINK