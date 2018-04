Clima da campanha esquenta entre Lacerda e Quintão

A campanha para prefeito de Belo Horizonte no segundo turno descambou para uma verdadeira guerra entre os candidatos Márcio Lacerda (PSB) e Leonardo Quintão (PMDB). O clima quente da disputa na capital mineira ficou evidente durante um evento em uma faculdade na região central da cidade na noite de segunda. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos em BH Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As principais promessas dos candidatos Quintão precisou de escolta policial para deixar o local e registrou ocorrência policial alegando que fora ameaçado por um grupo de militantes do candidato socialista. Já Lacerda - que exibiu na TV um vídeo no qual o peemedebista, em evento de campanha para seu pai, Sebastião Quintão (PMDB), em Ipatinga (MG), conclama os presentes a "chutar a bunda" dos petistas - deixou claro hoje que a estratégia da campanha é bater forte no adversário. "Tudo que tiver em relação à trajetória dele política, a trajetória de administrador, o currículo, que for real e comprovado, a cidade precisa conhecer. Não é só aquele mocinho falando com sotaque caipira na televisão, falso, porque ele não é assim."