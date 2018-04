'Classe média abandonou o PT em SP', avalia analista A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, inicia o segundo turno dessas eleições com um grande desafio: rever o planejamento de sua campanha a fim de obter os votos necessários do eleitorado de classe média, que continua apostando na reeleição do prefeito Gilberto Kassab (DEM). A avaliação é do cientista político e pesquisador da PUC e FGV de São Paulo Marco Antonio Carvalho Teixeira, ao analisar a vantagem de 17 pontos porcentuais de Kassab sobre Marta na pesquisa Datafolha divulgada hoje. "A classe média abandonou o PT em São Paulo", afirmou. Para o cientista político, "a situação da campanha petista na capital é extremamente delicada" e pode repetir, inclusive, o "fenômeno" ocorrido com Geraldo Alckmin (PSDB) em 2006, candidato derrotado à Presidência da República que obteve menos votos no segundo turno em relação aos que teve no primeiro. "O efeito da pesquisa é terrível para os ânimos da campanha de Marta, que começa o segundo turno nocauteada e com um partido dividido. Daí a importância de se encontrar, rapidamente, um novo foco." Carvalho Teixeira avalia também que a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de Marta na capital não deverá mudar o atual cenário. "O presidente já agregou o que tinha de agregar e eu acredito que a presença dele não irá alterar a rota." O pesquisador diz que os votos de Alckmin e do candidato derrotado Paulo Maluf (PP) estão migrando "majoritariamente" para a campanha de Kassab. Por isso, ele classifica de "hercúleo" o trabalho que a campanha petista terá de fazer para tentar reverter o quadro.