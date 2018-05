Clã Sarney troca pré-candidato O ex-secretário de Infraestrutura do Maranhão Luiz Fernando Silva, escolhido pelo senador José Sarney (PMDB-AP) para disputar o governo do Estado, anunciou ontem que desistiu da pré-candidatura. Na sexta-feira, a governadora Roseana Sarney (PMDB), filha do parlamentar cuja família domina a política maranhense há cinco décadas, decidiu permanecer no cargo e abriu mão de se candidatar ao Senado.