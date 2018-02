Cineasta começa a preparar documentário sobre Dirceu

"Como José Dirceu se transformou no vilão da República?" Esta é a pergunta a que a cineasta Tata Amaral (de Antônia e Hoje) quer fazer em seu mais novo filme, O Vilão da República, um documentário sobre o ex-chefe da Casa Civil. Para a realização do projeto, a Tangerina Filmes, produtora de Tata, poderá captar, por meio da Lei Rouanet, R$ 1,5 milhão, em renúncia fiscal.

Em entrevista ao Estado por e-mail, a diretora preferiu se ater "às respostas relativas ao filme e não ao fato".

Quando questionada sobre o que pensa da análise do mensalão, sobre a tese de Dirceu de que se trata de um julgamento político e sobre sua opinião sobre o escândalo, ela prefere não se manifestar.

Como surgiu a ideia do documentário? Que fase da vida de José Dirceu vai enfocar?

O ponto de partida é a pergunta: "Como José Dirceu se transformou no vilão da República?" Vai se chamar O Vilão da República e abordar desde o período em que ele foi ministro-chefe da Casa Civil até o final do julgamento.

Qual vai ser o foco do filme?

Trata-se de um documentário do gênero "filme de observação": a ideia é acompanhar a intimidade deste personagem controverso num momento importante de sua vida. Acho que o filme pode ficar interessante e, do ponto de vista criativo, é um enorme desafio. Acho também que pode despertar interesse do público.

Além de Dirceu, quem você pretende ouvir?

Tenho uma lista grande de pessoas que quero entrevistar. Pretendo viajar para os EUA, Cuba, Venezuela, mas não é um filme de entrevistas, jornalístico. É mesmo um documentário de observação. Acho que, no Brasil, não temos a tradição de tematizar acontecimentos no calor do momento. Este será mais um desafio do filme: trabalhar com o atual, o contemporâneo, o "hoje".

Você já está em fase de filmagens? Tem acompanhado os movimentos de Dirceu nas últimas semanas?

Estou filmando algumas entrevistas preliminares. Já tenho quase 20 horas de material. Tenho acompanhado José Dirceu, sim. É muito interessante partilhar do cotidiano de uma pessoa num momento tão decisivo de sua vida.