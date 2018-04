Cinco cidades da região de Ribeirão Preto já têm seus prefeitos

Na região de Ribeirão Preto, cinco cidades já conhecem os seus prefeitos. O prefeito de São Simão, Marcelo Aparecido dos Santos (PSDB), o Celão, foi reeleito, com 69,22% dos votos válidos (5.956 votos). O segundo colocado foi José Ferreira Marciano (PPS), o Zé do Pé Grande (PPS), com 30,78%. Em Cravinhos, José Francisco Matasso Ferdinando (PSDB), o Cabelim, venceu com 39,63% (6.982 votos), seguido de Francisco Vessi (DEM), com 37,55%, Lineu Matos Camargo Penteado (PPS), com 20,16% e Paulo Sérgio da Cunha (PT), com 2,66%. Em Guará, Marco Aurélio Migliori (PSDB) venceu, com 73,35% (8.938 votos), contra 26,65% de Maria Amélia Furtado (PMDB). Em Ribeirão Bonito, Paulo Veiga (PPS) é o prefeito, com 58,84% (3.754 votos). Em Santa Cruz das Palmeiras, o vencedor foi Nino Deperon (PSDB) com 75,02% (11.906 votos).