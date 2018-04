Cinco candidatos 'ficha-suja' disputam 2º turno no Estado de SP

Cinco dos 24 candidatos que disputam o segundo turno da eleição municipal no Estado de São Paulo respondem a processos na Justiça ou foram citados no Tribunal de Contas, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 20, pela Transparência Brasil. Veja também: 'Sou solteiro e feliz', diz Kassab; Marta lamenta inserção na TV Reviravolta é difícil em SP, diz cientista política Enquete: Quem se saiu melhor no debate? Blog: Leia os principais momentos do debate na Rede Record Veja galeria do debate na Rede Record Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Entre os citados estão os candidatos a prefeito Sebastião Almeida (PT), de Guarulhos, Oswaldo Dias (PT) e Chiquinho do Zaíra (PSB), de Mauá, e Caio Coube (PSDB), de Bauru. Já quanto aos que concorrem a vice, está Alcides Zanirato (PR), em São José do Rio Preto. O levantamento da organização deixou de lado a capital, onde disputam os candidatos Gilberto Kassab (DEM) e Marta Suplicy (PT). No entanto, lista da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) cita ambos: ela, com uma ação ligada à Lei de Licitações e ele, por uma ação civil pública por improbidade administrativa. Em primeira instância, ele foi condenado, mas recorreu. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reformou a decisão e absolveu Kassab. O Ministério Público (MP) recorreu dessa decisão do TJ-SP e ainda aguarda o novo julgamento.