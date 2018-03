Cifras bilionárias do projeto atiçam empreiteiras O projeto do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) para as cidades-sede da Copa de 2014 atiça as empreiteiras, tradicionais doadoras de campanha eleitorais. Os valores superam bilhões de reais, como no caso de Cuiabá, que estima um gasto de R$ 1,2 bilhão. Em Fortaleza, o VLT prevê despesa de pelo menos R$ 265 milhões em um só trecho.