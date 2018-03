CIEE homenageia Grupo Estado com Troféu Integração

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)entregou ontem ao diretor-presidente do Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto, o Troféu Integração, em reconhecimento aos "relevantíssimos serviços prestados à comunicação e ao desenvolvimento sustentável do País".

Na homenagem, que é organizada anualmente pela entidade, o presidente de seu Conselho de Administração, Ruy Martins Altenfelder Silva, destacou que "o jornal O Estado de S. Paulo continua assumindo posições firmes, seguras, equilibradas, corajosas, notadamente, no atual momento conjuntural".

Em seu agradecimento, Mesquita Neto ressaltou que aceitava a homenagem não em nome pessoal, mas de um grupo. "Gostaria de agradecer a esta homenagem, com a entrega do Troféu Integração, porém não em meu nome mas sim em nome do jornal O Estado de S. Paulo e do Grupo Estado."

Em seguida acrescentou: "Acredito que os serviços prestados à comunicação e ao desenvolvimento sustentável do País são fruto do trabalho jornalístico que o Estadão vem fazendo desde sua fundação em 1875." Terminou agradecendo "em nome de nossa empresa e de todos os nossos colaboradores".

Na justificativa do prêmio, Altenfelder Silva relembrou momentos importantes da carreira profissional de Mesquita Neto, "considerado um líder na área da comunicação". Destacou entre esses momentos os dois mandatos que cumpriu na presidência da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e sua atuação como CEO do Grupo Estado durante 15 anos.

Entre os presentes à solenidade, na sede do Centro, no Itaim-Bibi, estavam o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Lázaro Brandão, o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Rogério Amato, e o presidente do Sebrae-SP, Alencar Burti.