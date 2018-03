Cidades - Eleições 2008 207645 A pista norte da Imigrantes (sentido Capital) foi liberada perto das 14 horas desta segunda-feira, 14. O acidente, que resultou na queda de uma seção da passarela de pedestres no km 12 da Rodovia do Imigrantes, matou uma pessoa, feriu outra e bloqueou a via, foi provocado pelo choque de um caminhão basculante, cuja caçamba, por motivos ainda desconhecidos, estava levantada