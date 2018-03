Cidade foi 1ª a receber Cartão Alimentação No dia 3 de fevereiro de 2003, o então ministro do Combate à Fome, José Graziano, desceu de um helicóptero em Guaribas e, acompanhado de outros quatro colegas de governo, discursou: "Quero voltar aqui em quatro anos e dizer que vocês não precisam mais do cartão porque a fome acabou". O prazo se esgotou, Graziano hoje é o diretor-geral do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura - eleito em grande parte pelo seu trabalho no ministério - mas a miséria ainda é a marca principal de Guaribas.