Cid vai contratar fogos de artifício para eventos

Protagonista de ações como o mergulho nas águas de uma adutora para consertar um vazamento e inaugurações embaladas por shows de artistas consagrados, o governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), vai contratar uma empresa para que faça shows de fogos de artifícios em eventos oficiais do Estado.

O edital ainda não foi publicado e está em fase de ajustes, mas um aviso de contratação divulgado pelo governo já indica mais uma polêmica à vista na gestão de Cid Gomes. Reeleito em 2010, o governador usará as inaugurações de seu último ano de mandato para fazer o sucessor nas eleições de outubro.

No fim de 2012, o Ceará assinou um acordo de R$ 410 mil com uma empresa para serviços de pirotecnia por 12 meses no interior e na região metropolitana de Fortaleza. Segundo a Casa Civil, o fogaréu é usado em inaugurações de obras e eventos externos, nos quais "nem sempre o governador está presente".

Pelo contrato vencido em dezembro, a empresa precisava fornecer itens como "tortas europeias bazucão de cores 12 efeitos, bombas Disney World, baterias de apitão e morteiros tiro seco, além de tortas europeias com efeito zigue-zague". Até o momento, o governo efetuou o pagamento de R$ 250,5 mil e diz que esse valor será o total de gastos.

Cid Gomes, que deixou o PSB rumo ao PROS para se manter na base da presidente Dilma Rousseff, é conhecido por gostar de eventos de inaugurações agitadas. No início do ano passado, seu governo pagou cachê de R$ 650 mil para a cantora Ivete Sangalo em show de inauguração do Hospital Regional Norte em Sobral, berço político de Cid. O Ministério Público chegou a entrar com uma ação para que o dinheiro fosse ressarcido aos cofres públicos.

No fim de 2013, moradores de Itapipoca viram uma cena inusitada: sem camisa, Cid mergulhou numa adutora para consertar um vazamento no município, que estava há dias sem água.