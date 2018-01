Cid reclama de PSB como 'linha auxiliar' No mesmo dia que o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, visitou o Ceará, o governador Cid Gomes (PSB) usou ontem o Twitter para provocar seu partido: "Linha auxiliar do PSDB. Será este o papel do PSB em 2014?". Anteontem, o tucano jantou com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, quando afirmou que gostaria de construir "um novo ciclo para o Brasil com o PSB". / LAURIBERTO BRAGA