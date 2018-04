Cícero Almeida se reelege em Maceió com 81,74% dos votos

Com 71,52% dos votos apurados, o atual prefeito Cícero Almeida (PP) já alcançou um patamar de votos impossível de ser alcançado por seus adversários. Almeida está com 229.284 votos, equivalentes a 81,74% dos votos válidos. A diferença para o segundo colocado, Judson Cabral (PT) é de quase 200 mil votos. O petista tem 30.262 votos (10,79% dos válidos). Como faltam ser apurados cerca de 144 mil votos, o prefeito já está reeleito. Segundo essa última parcial, Solange Jurema (PSDB) tem 15.982 votos (5,70%) e Mário Agra (PSOL) está com 4.273 votos (1,52%). Manoel de Assis tem 690 votos (0,25%). Os votos em branco somam 2,90% e os nulos alcançam 5,51%.