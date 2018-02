Cícero Almeida lidera disputa pela prefeitura de Maceió O jornal Gazeta de Alagoas divulgou, na edição de hoje, pesquisa do Instituto Gape sobre a disputa para a prefeitura de Maceió e mais sete municípios do Estado. O Gape faz parte da Organização Arnon de Mello. A primeira pesquisa do instituto mostrou o prefeito da capital, Cícero Almeida (PP)começa disparado na frente, com 80% das intenções de voto, contra 6% de Judson Cabral (PT), 2% de Solange Jurema (PSDB), 1% de Mário Agra (PSOL) e 0% de Manoel de Assis (PSTU). A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 deste mês, nos municípios de Maceió, Arapiraca, Delmiro Gouveia, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Penedo, Maragogi e São Miguel dos Campos. Em Arapiraca, a liderança é do prefeito Luciano Barbosa (PMDB), com 75% das intenções de voto, contra 4% do Pastor Galdino (PV). Em Delmiro Gouveia, o ex-prefeito Lula Cabeleira (PRB) está na frente, com 48%, contra 20% do prefeito Cazuza (PSB).