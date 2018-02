Chico Alencar será sabatinado nesta quinta pelo 'Grupo Estado'

O candidato do PSOL à Prefeitura do Rio, Chico Alencar, será sabatinado nesta quinta-feira, das 11 às 13 horas, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). O evento faz parte da série promovida pelo Grupo Estado com candidatos a prefeito no Rio e em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Estadão. Logo após a transmissão, o vídeo da sabatina estará disponível no estadao.com.br. Veja também: Especial: Perfil de Chico Alencar As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT), Eduardo Paes (PMDB), Fernando Gabeira (PV) e Solange Amaral (DEM) já participaram do evento. Na sexta-feira, Jandira Feghali (PC do B) encerra o ciclo com os candidatos do Rio. São Paulo Após o término do ciclo com os concorrentes à Prefeitura do Rio, o Grupo Estado vai promover, a partir da semana que vem, uma série de sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os concorrentes Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP), Soninha Francine (PPS) e Ivan Valente (PSOL) já confirmaram presença e terão a oportunidade de explicar os seus projetos para governar a maior cidade do País. Os seis candidatos serão sabatinados individualmente, respondendo a perguntas de jornalistas do O Estado de S.Paulo, do Jornal da Tarde, da Agência Estado e da Rádio Eldorado. Todos os eventos serão transmitidos ao vivo pela internet, via TV Estadão. Além disso, o portal também vai divulgar flashes noticiosos, no decorrer dos eventos, e deixará disponíveis os vídeos completos das sabatinas - para os internautas que quiserem conferir, posteriormente, as idéias dos candidatos de sua preferência.