Chico Alencar defende projeto contra 'fichas-sujas' em eleições

O candidato a prefeito do Rio pela coligação PSOL-PSTU, deputado federal Chico Alencar, voltou ao tema da associação de criminalidade e política a que já tinha se referido no início dessa sexta edição da série de sabatinas do Grupo Estado com os candidatos a prefeito do Rio. Referindo-se aos candidatos a vereadores, disse que "muitos querem imunidade parlamentar para ter impunidade criminal". Ele comentou que tem um projeto de lei de sua autoria com o deputado federal Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ) que impede a candidatura dos que têm problemas com a Justiça em primeira instância. Alencar disse também que a dívida externa brasileira "foi internalizada", mesmo assim, defendeu que nos fóruns internacionais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "com toda a sua popularidade de Silva e ex-pobre, devia fazer a renegociação internacional" dessa dívida. Ele reagiu à pergunta de um internauta que qualificou como "um delírio" as posições do PSOL sobre a dívida e a defesa do partido de reestatização da Vale. "Há poucos anos a Vale ser estatal era um delírio?", disse Alencar. "Claro que a gente não defende a reestatização de tudo", afirmou o candidato, que enfatizou a crítica à privatização da Vale, ocorrida em 1997, que, de acordo com ele, foi realizada "na Bacia das Almas".