Chávez diz que é 'irmão' de Lula e virá visitá-lo

"Ele veio me visitar, então agora eu tenho planos de ir vê-lo", disse Chávez, em breve conversa com jornalistas pouco antes da chegada da presidente Dilma Rousseff ao Palácio de Miraflores, onde foi recepcionada em sua primeira visita institucional à Venezuela.

Chávez revelou que já conversou com Lula por três vezes. A última delas no final de novembro, quando o ex-presidente propôs a Chávez que fizessem uma "cúpula dos presidentes com câncer" - além dos dois, a lista inclui Dilma e o presidente paraguaio, Fernando Lugo, ambos vítimas de câncer linfático.

Chávez voltou a falar da "cúpula", mas deu a entender que a ideia havia sido sua. "Vamos fazer a cúpula dos presidentes que venceram o câncer. Porque Lula vai vencer o câncer", afirmou. "Eu e Lula somos irmãos. Somos mais que irmãos. Somos, como já disse Fidel Castro, esses tipos que andam por aí fazendo coisas, como Dilma, Cristina (Kirchner, presidente da Argentina), Néstor (Kirchner, ex-presidente argentino morto este ano)."