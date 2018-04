Chapa pura foi sonho da sigla

Em nenhum momento, porém, Aécio esteve perto de aceitar o convite, apesar da pressão de todo o PSDB e de seus aliados, como o DEM.

Após a eleição, no mês passado, Serra discutiu com o presidente da Juventude do PSDB de São Paulo, Paulo Mathias. O motivo do desentendimento foi o apoio de Mathias à candidatura do secretário Bruno Covas (Meio Ambiente) à Prefeitura paulistana. Serra, que defende uma aliança do PSDB com o PSD do prefeito Gilberto Kassab, disse a Mathias que não se metesse na disputa.