Chalita pede que tucano o respeite

O peemedebista propôs a Serra um pacto de não agressão, como o que fez com o pré-candidato Fernando Haddad (PT). "Não vou fazer nenhum ataque a ele, porque não é da minha índole e do meu estilo de fazer política", avisou Chalita, antes de dizer que o tucano só quer ser presidente da República. Em nota, a assessoria de Serra disse que ele conduzirá a disputa eleitoral "com correção e elegância, como sempre fez".

A entrevista com Chalita pode ser vista em www.estadao.com.br/e/chalitaserra. / FELIPE FRAZÃO