Chalita aparece em programa de TV de petista

A participação de Chalita na estreia do programa de Edinho ratifica o "namoro" entre as siglas. Lideranças do PT querem aliança com o PMDB no maior número de municípios paulistas, incluindo a capital. Ao lado de Chalita, como convidados do programa, estavam o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, Wellington da Silva Jardim, presidente da Canção Nova, e o deputado Eros Biondini (PTB-MG). "As pastorais sociais são minha origem, veio o convite e será um espaço interessante na televisão", disse Edinho. / GUSTAVO PORTO