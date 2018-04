CET monta esquema especial para 2º turno das eleições

O trânsito nos principais corredores da cidade de São Paulo terá um esquema especial neste domingo, dia do segundo turno das eleições municipais. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o tráfego de veículos a partir de zero hora até as 24 horas do domingo, para garantir a segurança e a mobilidade dos eleitores no acesso aos postos de votação na cidade. Para proporcionar segurança aos pedestres, serão estabelecidos pontos fixos em locais de maior movimento. Veja também: Marta cai e Kassab amplia 17 pontos de vantagem sobre petista A quatro dias da eleição, Gabeira e Paes mantêm empate no Rio Especial: Perfil dos candidatos em Belo Horizonte 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País O estacionamento em locais sinalizados com placa ''Proibido Estacionar'' estará liberado, exceto nas faixas exclusivas para ônibus, junto ao canteiro central e em vias de trânsito rápido, permanecendo em vigor as demais proibições, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. O Elevado Costa e Silva será liberado ao trânsito para melhorar as condições de acessibilidade entre as zonas leste e oeste da cidade durante a eleição. Obras e serviços rotineiros serão suspensos.