Cerca de 10 mi devem ir às urnas em SP no 2º turno Cerca de 10 milhões de eleitores devem retornar às urnas no próximo domingo, em todo o Estado de São Paulo, para votar para prefeito no segundo turno das eleições, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo. Os municípios paulistas que terão segundo turno são Bauru, Guarulhos, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e São Paulo. Na capital, Gilberto Kassab (DEM) e Marta Suplicy (PT) disputam os votos de 8.198.282 eleitores. O prefeito e candidato à reeleição obteve 2.140.423 votos (33,61% dos votos válidos), enquanto a candidata petista recebeu 2.088.329 votos (32,79% dos votos válidos). Os 746.302 eleitores de Guarulhos devem escolher entre os candidatos Sebastião Alves de Almeida (PT) e Carlos Roberto de Campos (PSDB). Em São Bernardo, concorrem Luiz Marinho (PT) e Orlando Morando Júnior (PSDB). O município tem 539.584 eleitores. Vanderlei Siraque (PT) e Aidan Antonio Ravin (PTB) são os candidatos que disputam os votos dos 533.428 eleitores de Santo André. O confronto em São José do Rio Preto, com 276.943 eleitores, ocorre entre Valdomiro Lopes da Silva Junior (PSB) e João Paulo Rillo (PT). Competem em Mauá Oswaldo Dias (PT) e Francisco Esmeraldo Felipe Carneiro (PSB). Mauá tem 274.814 eleitores. Os 233.653 eleitores de Bauru devem decidir entre Caio Márcio Viotto Coube (PSDB) e Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça (PMDB), candidatos à prefeitura do município.