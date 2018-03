Central para 2014, Haddad afirma que situação vai melhorar

Os discursos dos líderes petistas durante a plenária de sábado bateram diretamente ou rasparam na tecla da necessidade de maior eficiência e melhoria da qualidade dos serviços públicos na capital paulista.

Haddad falou sobre demandas reprimidas maiores do que as imaginadas durante a campanha do ano passado, mas prometeu acelerar obras que, segundo ele, vão fazer a diferença para os eleitores de periferia da cidade.

"As pessoas logo vão perceber a diferença, quando começarem a ver os prédios habitacionais serem erguidos e surgirem novas creches", afirmou Haddad durante seu discurso sábado.

O prefeito de São Paulo também reconheceu a dificuldade de seu partido com a questão dos serviços públicos. "Sempre estivemos ao lado dos trabalhadores. Mas a defesa da qualidade do serviço público é uma coisa mais difusa", disse ele.