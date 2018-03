Cenário: 'Road show' de Lula deve dar prioridade a cidades do interior

O staff de Lula ainda se debruça sobre os locais a serem percorridos e as respectivas datas, mas já definiram que as caravanas - o próprio Instituto hesita em chamá-las assim - deste ano serão mais curtas do que as feitas por Lula entre 1993 e 1996, inclusive por causa da idade do ex-presidente, que está com 67 anos. À época, elas duravam até três semanas. Nas caravanas de 2013 Lula provavelmente visitará mais o interior dos Estados, já que em 2012 visitou as capitais em função das necessidades eleitorais do PT. Desde que deixou a Presidência, Lula só foi ao interior uma vez, em 2011, quando visitou Araçuaí, em Minas Gerais. Nas viagens, que não começam antes do carnaval, o ex-presidente terá a companhia de dirigentes petistas. Os auxiliares de Lula também estudam formas de casar o "road show" com eventos que a Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido, fará em várias regiões do País para debater o legado de 10 anos do PT no poder - os dois mandatos de Lula e o meio mandato de Dilma.

Ao mesmo tempo em que volta a percorrer o País, o ex-presidente também deverá intensificar sua agenda internacional. Pelo planejamento traçado, deve visitar mais países do que os 10 que visitou em 2012 e menos do que os 36 a que foi em 2011. Acertadas, estão viagens a Cuba, no fim do mês, Etiópia, no começo de março, onde participa de evento sobre a fome e, também em março, a Nova York, onde receberá uma homenagem de uma rede de pesquisadores.