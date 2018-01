CENÁRIO: projeto em debate há 2 anos protege dados A transferência de dados do Tribunal Superior Eleitoral para a Serasa vai na contramão do que prevê um anteprojeto de lei elaborado pelo Ministério da Justiça, que trata da segurança de dados pessoais. O objetivo é proteger as pessoas do trânsito indiscriminado de cadastros que ocorre hoje, sobretudo no comércio.