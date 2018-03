CENÁRIO: geografia do voto ajuda a explicar estratégia do grupo

A geografia do voto na cidade ajuda a explicar essa nova estratégia. Divisão do mapa eleitoral paulistano feita pelo Estadão Dados em parceria com o Ibope no ano passado mostra que, historicamente, uma região com 21 zonas eleitorais na periferia de São Paulo tem tendência muito maior de votar em candidatos do PT a cargos majoritários que o resto da cidade. No ano passado, por exemplo, Fernando Haddad (PT) ganhou em todas elas no primeiro e no segundo turno.

É nessa área que os três protestos de hoje apoiados pelo MPL acontecerão. A ação conjunta com entidades da periferia pode aproximar o movimento de uma população que, além de sofrer diariamente com a baixa qualidade do transporte público, constitui eleitorado mais à esquerda que o do centro expandido - onde um novo perfil de manifestantes hostilizou partidos políticos no último protesto e foi criticado pelo MPL. Conquistar a simpatia da periferia pode ajudar o movimento a se fortalecer na região com a qual tem maior proximidade ideológica e que foi mais beneficiada com a derrubada da tarifa.