Cenário: Antecipação atende a petistas e tucanos, mas expõe candidatos

Setores do PT discordam da estratégia de Dilma e Lula sob o argumento de que a antecipação favorece outras candidaturas ao Planalto - entre os defensores dessa tese está um antigo articulador político petista, o ex-ministro José Dirceu, condenado no julgamento do mensalão.

Para o PSDB, a antecipação segue a tentativa de dar maior projeção nacional ao senador Aécio Neves, pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto. No plano traçado, Aécio também tem de intensificar o discurso oposicionista, mesmo relutando em dizer publicamente que é, de fato, o concorrente de Dilma. O senador avalia que vestir o figurino de candidato a mais de um ano e meio da eleição pode causar desgaste, inclusive com potenciais aliados. Mas, pressionado pela direção do partido e pelo próprio ex-presidente Fernando Henrique para ser o líder da oposição, ele começou a buscar holofotes. Enquanto Aécio afina o discurso oposicionista, FHC intensifica a retórica antipetista em nome do plano presidencial.

A antecipação do debate eleitoral também é vista com ressalvas por parte do PSDB, principalmente pelo setor paulista ligado a José Serra, que mantém pretensões presidenciais. Para eles, o cenário cristaliza a candidatura de Aécio, sem deixar margem para prévias.