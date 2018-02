Ceará indeniza famílias de 18 ex-guerrilheiros O governo do Ceará pagará, em agosto, R$ 640 mil em indenização referentes a processos de anistiados políticos deferidos em 2008 e 2009. Entre os indenizados está a família do ex-preso político Bergson Gurjão Farias - morto na Guerrilha do Araguaia, em 1972 -, que receberá R$ 30 mil.