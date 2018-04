Cassel diz que Lula apoiará Rosário em eventual 2º turno A exemplo do colega de Ministério Tarso Genro (Justiça), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, também defendeu hoje a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha eleitoral de Porto Alegre para apoiar a candidata Maria do Rosário (PT), caso ela confirme participação no segundo turno na disputa pela prefeitura da capital. "Defendo a vinda do presidente para apoiar Maria do Rosário", afirmou Cassel, que votou hoje na Escola Estadual Santos Dumont, na zona sul da cidade. Questionado sobre a declaração do ministro do Esporte, Orlando Silva, de que "o coração do presidente bate pela campanha de Manuela (D''Ávila, candidata do PC do B)", Cassel disse que "o presidente Lula apóia Maria do Rosário". Ele avaliou que o apoio do presidente tem efeito na transferência de votos ao candidato petista - embora o PT tenha sido derrotado na última eleição municipal na cidade. "Tenho andado pelo Brasil afora e tenho certeza de que ele transfere votos", observou, lembrando que Lula conta com 80% de aprovação no País.